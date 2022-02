Messina, auto si schianta contro guard rail: morto lo chef Alessio Terranova

Ancora da chiarire perché la vettura sia sbandata.

Il dolore del sindaco di Falcone

"In meno di una settimana - ha commentato su Facebook Nino Genovese, sindaco di Falcone - dall'immensa soddisfazione professionale di Sanremo ed al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita! Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo ed anche ingiustizie subite da riscattare; invece tutto è finito così, con uno schianto fatale ed a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell'atto non fatto".