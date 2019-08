Chef italiano morto a New York, la procura di Lodi apre un'inchiesta

Il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, ha annunciato che aprirà un' inchiesta conoscitiva sul decesso di Andrea Zamperoni , lo chef italiano di Cipriani Dolci morto a New York . "Si tratta di un atto dovuto. Attendiamo poi anche di capire quale è stato l'esatto motivo della morte", ha spiegato. Il corpo senza vita dello chef, di cui non si avevano più notizie da sabato, è stato trovato in un ostello del Queens.

La madre ha formalizzato la denuncia - Intanto, la madre di Andrea, Oriella Ave Dosi, ha formalizzato la denuncia, che verrà trasmessa alla procura a Lodi per l'inchiesta aperta dai magistrati, sulla morte del figlio. Andrea, chef di Cipriani Dolci, era scomparso da sabato: secondo la ricostruzione del New York Daily News, all'interno dell'ostello il corpo è stato ritrovato avvolto in una coperta. L'allarme è stato dato con una telefonata anonima e all'arrivo degli agenti una donna senza vestiti è stata vista figgire dalla stanza.



Sindaco Casalpusterlengo: "I genitori vogliono la verità" - "E' comprensibile che i genitori vogliano assolutamente sapere come siano andati esattamente i fatti". Lo ha detto il sindaco di Casalpusterlengo (Lodi), Elia Delmiglio, dopo aver incontrato i genitori di Andrea, nella loro abitazione, nella frazione di Zorlesco. Il primo cittadino ha anche deciso di proclamare il lutto cittadino nella giornata dei funerali del giovane.



Lo zio: "Si è trovato nel posto sbagliato" - "Per me mio nipote si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato". E' questo il commento di Renato Dosi, zio di Andrea. Un amico del giovane chef ha inoltre raccontato: "L'ho visto l'ultima volta quando è tornato in Italia. Lo diceva che era un po' stanco del lavoro, ma lui non ha mai fatto pesare queste cose".