Palermo, chiede alle sue clienti di spogliarsi nude: mental coach segnalato a "Striscia la Notizia"

Stefania Petyx, inviata del tg satirico, raggiunge l'uomo che importunava le donne che cercavano aiuto per raggiungere i loro obiettivi e credere in se stesse

Avrebbe dovuto aiutare le sue clienti a credere in se stesse e a raggiungere determinati obiettivi, e invece chiedeva loro di spogliarsi. È lo strano metodo di un mental coach di Palermo segnalato e denunciato da alcune delle sue clienti a "Striscia la Notizia". Dopo aver registrato alcune delle sue sedute, grazie all'aiuto di una complice, Stefania Petyx l'inviata del tg satirico di Canale 5 raggiunge l'uomo che prova ad allontanarsi per poi nascondersi in una chiesa.

Le richieste del mental coach - "Sei brava a letto? Dai tutto?". Queste sono solo alcune delle frasi inappropriate che l'uomo poneva alle sue clienti. Grazie a una segnalatrice, "Striscia la Notizia" riesce a introdursi nello studio del finto professionista, filma l'uomo e registra tutte le richieste fatte alle sue clienti. "Oggi non mi paghi la seduta e ti spogli davanti a me, perché ti sto guardando, ti sto penetrando. Ti sto entrando dentro", così sempre l'uomo alla cliente, complice del tg satirico di Canale 5, alla quale poi riferisce di non fare fattura e di non rilasciare ricevute.

Stefania Petyx alla ricerca dell'uomo - Dopo aver raccolto le prove, l'inviata del programma Stefania Petyx individua il sedicente professionista e lo raggiunge a Palermo per porgli alcune domane sull'origine del suo metodo. "Chi era il suo maestro? Lei dove ha studiato?", chiede l'inviata. L'uomo non risponde e si allontana per poi nascondersi, infine, in una chiesa.