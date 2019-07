Mediterranea: "Le nostre due navi sequestrate, ma noi non ci fermiamo"

"Non abbiamo mai rifiutato l'aiuto di nessuno", ha sottolineato in conferenza stampa Alessandra Sciurba. "Siamo sempre stati disponibili a trasbordare i naufraghi su assetti navali italiani o maltesi per il trasporto a Malta - ha spiegato -. Ma c'è stata una volontà politica di non darci nessuna possibilità. Pur di evitare la sofferenza spettacolarizzata, lasciando le persone al largo, avevamo detto sì a Malta ma noi non abbiamo potuto considerare La Valletta un porto sicuro, era a rischio la sicurezza di tutti, eravamo nelle condizioni di dire solo no".