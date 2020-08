Marettimo, ex sindaco di Trapani vittima di un gavettone: reagisce prendendo il ragazzo per i testicoli e riceve una testata

I gavettoni nel giorno di Ferragosto sono da sempre un passatempo che piace molto ai giovani. Stavolta però, sull'isola di Marettimo, nell'arcipelago delle Egadi, uno scherzo innocuo si è trasformato in una zuffa che ha coinvolto l'ex sindaco di Trapani Girolamo Fazio. Raggiunto da una bomba d'acqua, l'avvocato si è avventato contro l'autore del lancio prendendolo per i testicoli. Di tutta risposta, il ragazzo ha sferrato una testata che ha raggiunto Fazio in volto. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso.

Secondo la ricostruzione fornita dai testimoni, Fazio non era il bersaglio principale del gavettone. Il ragazzo, una volta resosi conto dell'errore, si sarebbe subito precipitato per scusarsi. Ma il politico ha reagito in maniera "parecchio esagerata", afferrando il ragazzo per i testicoli e stringendo così forte da provocare la reazione del giovane, che l'ha colpito alla testa con una capocciata.

Diversa invece la versione fornita da Fazio a una tv locale siciliana: l'ex primo cittadino ha affermato di "essere stato aggredito dopo aver subito il gavettone, che non è stato lanciato per sbaglio". Inoltre, avrebbe minimizzato il suo attacco nei confronti del giovane, "che ho solo sfiorato e per questo ho subito la frattura dell'osso del sopracciglio e nove punti di sutura".

In attesa di capire la reale dinamica dell'accaduto, i carabinieri hanno aperto un'indagine inerente alla vicenda.