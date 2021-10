Maltempo, coppia dispersa nel Catanese: trovato corpo del marito

Ansa

E' stato trovato il corpo dell'uomo di 67 anni disperso con la moglie a Scordia, paese del Catanese colpito domenica sera da un nubifragio. Era in un agrumeto distante dal luogo nel quale la coppia era stata vista l'ultima volta, in contrada Ogliastra. A dare l'allarme era stato un uomo che aveva visto i due scendere dall'auto ed essere trascinati via dalla corrente. Continuano le ricerche della donna.