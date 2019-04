Maltempo al Sud, treni fermi in Sicilia | Si rovescia barca a vela in Sardegna: morto turista francese

Pasquetta col maltempo al Sud, in particolar modo in Sicilia, dove la circolazione ferroviaria è sospesa in più punti sulla linea Messina-Palermo. In particolare nel Messinese, dalle 6:50 è interrotto il tratto fra Caronia e Santo Stefano di Camastra per la presenza di un albero sui binari. In Sardegna, a porto Corallo, nel Cagliaritano, un turista francese è morto dopo che la barca a vela su cui si trovava si è ribaltata,sbalzandolo in mare.