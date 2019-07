Malta autorizza lo sbarco dei migranti della Alan Kurdi | Mediterranea: "Nostre navi sequestrate, ma non ci fermiamo"

"Come armatore del veliero Alex mi è stata notificata la sanzione amministrativa perché ha soccorso persone. E' uno degli aspetti più odiosi del nuovo decreto sicurezza, perché ha come obiettivo chiaro quello di mandare un messaggio ai naviganti: se trovate qualcuno in mare, lasciatelo morire. Non salvatelo. Ed è un messaggio che non serve alle Ong". Lo afferma Alessandro Metz, armatore sociale di Mediterranea Saving Humans. "È ovvio infatti che per chi opera a difesa dei diritti umani e del diritto internazionale, non sara' una multa, per quanto salatissima, a far indietreggiare".