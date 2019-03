Mafia, operazione della Dia in Sicilia: 32 persone sono state arrestate | In manette anche un capo ultrà Juve

L'operazione denominata Kerkent ha permesso di disarticolare un'associazione per delinquere con base operativa ad Agrigento e ramificazioni, in particolare, nel Palermitano e in Calabria, dedita all'organizzazione sia degli aspetti operativi sia di quelli logistici di un'intensa attività di traffico di sostanze stupefacenti, attraverso uno strutturato gruppo criminale armato.



Arrestato anche capo ultrà della Juventus - Tra gli arrestati c'è anche un capo ultrà della Juventus: si tratta, secondo quanto si apprende, di Andrea Puntorno, uno dei leader del gruppo "Bravi ragazzi", che giù in passato ha avuto problemi con la giustizia. Secondo gli investigatori e gli inquirenti Puntorno era in rapporti con il boss di Agrigento, finito anche lui agli arresti. Le accuse nei confronti dell'ultrà sarebbero connesse al traffico di droga.