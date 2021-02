Mafia, operazione contro i clan siciliani: 23 fermi

carabinieri

Un'inchiesta della Dda di Palermo sui capimafia e boss della Stidda ha portato a 23 fermi. L'indagine colpisce le famiglie mafiose agrigentine e trapanesi. Tra le persone finite in cella anche un avvocato di Canicattì nel cui studio i capimafia di diverse province siciliane si sono riuniti per due anni. La legale, difensore di diversi mafiosi, era la compagna di un imprenditore già condannato per associazione mafiosa.