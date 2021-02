Catania, lite tra vicini di casa per rumori: una 42enne muore accoltellata

ansa

Una 42enne è morta in ospedale a Catania per le coltellate subite durante una lite tra vicini di casa per rumori: la donna che ha sferrato il fendente mortale, una 47enne romena, è stata arrestata e condotta in carcere. L'aggressione è avvenuta all'ultimo piano di un condominio, dove la polizia è intervenuta in seguito a diverse segnalazioni di una furibonda lite in corso. La 42enne, ferita gravemente all'addome, è morta dopo il ricovero.