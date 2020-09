Lipari, i parenti della 22enne morta dopo quattro visite in ospedale: "Non riusciva a respirare, non è stata mai visitata"

Lorenza Famularo è morta a 22 anni dopo aver accusato per giorni forti dolori a spalla, torace e addome. Per quattro volte la ragazza si è recata all'ospedale di Lipari, ma la sua richiesta di aiuto era stata trattata solo con antidolorifici. A "Pomeriggio Cinque", il fidanzato e la sorella di Lorenza, dopo aver protestato per tre giorni in ospedale, hanno raccontato cosa è successo: "Sentiva come degli aghi nella spalla e facava fatica a respirare".

Gli appelli della ragazza non sono mai stati ascoltati, come spiega la sorella Elena: "Aveva difficoltà a respirare - dice - ma le parlavano di ansia o problemi posturali. Mia madre ha chiesto che le venisse fatta una tac, ma ci hanno risposto che non c'era bisogno".