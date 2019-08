Lampedusa, turista precipita dal costone alla Tabaccara: ferito

Non si è trattato dunque di una frana, come appreso in un primo momento, ma di una caduta di alcune pietre tra l'Isola dei Conigli e la Tabaccara, a Lampedusa.



A raccontare quanto avvenuto è la moglie del turista 52enne: "Mio marito si è arrampicato dal mare nella scogliera per fare delle foto, ma sono caduti dei massi, lui si è spaventato. Invece di scendere e salito ancora e si è procurato lievi ferite".



L'uomo è stato aiutato a scendere dal costone roccioso dove si era arrampicato per lo spavento, dopo la caduta di pietre e terriccio, dai vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa. Era salito sulla scogliera direttamente dal mare, in quella zona con il fondale basso, per scattare delle fotografie ma alcuni tra i soccorritori sostengono che lo avrebbe fatto per cospargersi il corpo di argilla, una pratica vietata ma molto diffusa nella zona. Inoltre la guardia costiera sta valutando a quale distanza dalla costa si sia avvicinato il barchino con il gruppo di turisti a bordo.



La notizia, ingigantita, ha creato panico tra i tanti bagnanti che si trovavano nella zona della Tabaccara e sulla vicina spiaggia dell'Isola dei Conigli, strapiena in questa stagione. I vigili del fuoco parlano di "piccolo smottamento". Il turista è stato portato per precauzione nel poliambulatorio per accertamenti.