Lampedusa, sindaco: "Hotspot al collasso, dichiaro stato di emergenza"

"E' una situazione ingestibile. Se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L'hotspot non può accogliere migranti, la responsabilità non può ricadere sui lampedusani". E' il grido di allarme del sindaco di Lampedusa Totò Martello che commenta l'ultima raffica di sbarchi nell'isola e la situazione nell'hotspot dove si trovano oltre mille migranti, dieci volta la capienza massima prevista.

"Oggi non ci saranno trasferimenti in traghetto verso Porto Empedocle - sottolinea il sindaco - e intanto i barchini provenienti dalla Tunisia stanno continuando ad approdare sull'isola". In questo momento sulla banchina si trovano una cinquantina di migranti ancora in attesa che venga deciso dove saranno smistati.

L'attacco a Salvini: "Mente sugli sbarchi, c'erano anche con lui ministro" - "L'onorevole Salvini continua a comportarsi da mentitore seriale, sostenendo che quando lui era ministro 'non c'erano più sbarchi': nulla di più falso. Quando Salvini era ministro gli sbarchi a Lampedusa sono sempre proseguiti, basterebbe leggere i report del ministero degli Interni per verificare quello che sto affermando". Martello lancia accuse anche al segretario della Lega Matteo Salvini. "Se Salvini fosse venuto a Lampedusa in quel periodo - aggiunge Martello - quando da sindaco ho più volte chiesto una interlocuzione istituzionale con il Ministero che allora guidava, senza mai avere risposta, avrebbe visto con i suoi occhi le imbarcazioni dei migranti entrare in porto. Forse allora non è venuto a Lampedusa proprio per questo motivo, per non dovere ammettere la realtà e continuare a negare l'evidenza".

Caos migranti, Salvini a Lampedusa: "Tutti belli e forti" Ansa 1 di 31 Ansa 2 di 31 Ansa 3 di 31 Ansa 31 di 31 Ansa 31 di 31 Ansa 31 di 31 Ansa 31 di 31 Ansa 31 di 31 Ansa 31 di 31 Ansa 10 di 31 Ansa 11 di 31 Ansa 12 di 31 Ansa 13 di 31 Ansa 14 di 31 Ansa 15 di 31 Ansa 16 di 31 Ansa 17 di 31 Ansa 18 di 31 Ansa 19 di 31 Ansa 20 di 31 Ansa 21 di 31 Ansa 22 di 31 Ansa 23 di 31 Ansa 24 di 31 Ansa 25 di 31 Ansa 26 di 31 Ansa 27 di 31 Ansa 28 di 31 Ansa 29 di 31 Ansa 30 di 31 Ansa 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci "Questa non è immigrazione, ma caos. Ho trovato quasi 800 persone, ovunque: sui tetti, a terra. Poche donne, pochi bambini e tutti gli altri belli e forti. No, questa non è immigrazione umanitaria, ma business. E questo governo è complice degli scafisti. Non oso immaginare i sacrifici che stanno facendo le forze dell'ordine qui a Lampedusa". L'ha detto Matteo Salvini durante la visita all'hotspot di Lampedusa fatta il 23 luglio.

"E' venuto adesso per pura propaganda politica, comportandosi come un pericoloso 'giullare di piazza' che fomenta odio e rabbia". "Quanto infine alle sue dichiarazioni nelle quali mi definisce un 'poveretto' - conclude Martello - ebbene sì, forse lo sono: mio padre era pescatore, mi ha insegnato ad andare per mare quando ero ancora un ragazzino. Non frequento lidi balneari alla moda in giro per l'Italia, non mi sono arricchito con la politica e vivo ogni giorno insieme ai miei concittadini, nella mia Lampedusa. Sono un pescatore, e sono orgoglioso di esserlo. Lui invece si fa chiamare 'capitano', ma capitano di cosa?".