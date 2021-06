Migranti, si ribalta un barcone al largo di Lampedusa: 7 morti

Sette migranti sono morti nel naufragio di un barcone avvenuto a circa 5 miglia da Lampedusa . Fra questi ci sono quattro donne, una delle quali in avanzato stato di gravidanza. L'imbarcazione sulla quale viaggiavano si sarebbe all'improvviso ribaltata e molti sono finiti in mare. I soccorritori hanno recuperato 46 superstiti. Sia i sopravvissuti che le salme sono già state portate a molo Favarolo.

Stando alle testimonianze raccolte, ci sarebbero ancora altri 9 dispersi. Nel tratto di mare sono in corso le ricerche condotte dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza. I 46 superstiti sono stati trasferiti: 19 su una motovedetta e 27 su un'altra sempre della Guardia costiera.

Dopo la nuova ondata di sbarchi, 660 persone all'hotspot - I 256 migranti sbarcati fra la notte e l'alba a Lampedusa, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola, dove giungeranno anche i 48 superstiti del naufragio avvenuto fra Lampedusa e Lampione. Con il loro arrivo in contrada Imbriacola, nella struttura si arriverà a 660 ospiti a fronte di una capienza massima prevista per 250 persone.

Nel centro di prima accoglienza, sono in corso le procedure di identificazione di tutti i nuovi arrivati che vengono anche sottoposti a tampone rapido anti-Covid da parte dei sanitari. Passaggi indispensabili coordinati dalla polizia di Stato per poter pianificare - e la Prefettura di Agrigento è già al lavoro - i trasferimenti o verso la terraferma o sulle navi quarantena.