Due sbarchi a Lampedusa, arrivati altri 86 migranti

Sono 86 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo che i due barchini sui quali viaggiavano sono stati intercettati dalle motovedette della Guardia di finanza.

Salgono a 12, per un totale di 516 persone, gli sbarchi a partire dalla mezzanotte. Sul penultimo barchino, partito da Jbeniana, in Tunisia, c'erano 48 persone (7 donne e 3 minori) originarie di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali e Nigeria. Sull'ultimo, in ordine di tempo, erano invece in 38 (7 donne e un minore) salpati da Sfax alle ore 13 di venerdì. I due gruppi, dopo un primo triage sanitario direttamente a molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove gli ospiti presenti sono 959 a fronte di poco meno di 400 posti.