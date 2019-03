Lampedusa, migranti a bordo della nave Ong: Salvini chiede l'arresto dei responsabili

Il portavoce della Marina libica, l'ammiraglio Ayob Amr Ghasem, ha confermato che la nave Mare Jonio del progetto Mediterranea avrebbe agito scorrettamente nel salvataggio dei migranti. Una pattuglia portatasi nell'area dove era stato segnalato il gommone "ha scoperto che una ong non aveva preso contatto" con la Guardia costiera libica, ha detto il portavoce in dichiarazioni all'Ansa. "Hanno preso contatto dopo" l'intervento "e hanno sostenuto che i migranti erano in una condizione che necessitava un salvataggio" ma "ciò è scorretto", ha sostenuto Ghasem.



Anche il vicepremier Luigi Di Maio interviene: "Stiamo verificando il rispetto della legalità. Ci risultano diverse irregolarità: la Ong che è italiana ha agito senza aver ascoltato gli ordini della Guardia Costiera libica, andando contro questi ordini". "Confermo che non sara' un'altra Diciotti: soluzione in tempi brevi". "Ora - aggiunge Di Maio - vogliamo capire cosa ha combinato questa nave in Mediterraneo. Prima di tutto verifichiamo la legalità e ovviamente mettiamo in sicurezza le vite umane. Comunque - conclude - siamo in costante contatto sia con il Premier sia con il ministro dell'Interno".



Conte: "No agli sbarchi indiscriminati del passato" - Sul tema dei migranti il governo ha "una chiara linea politica che può piacere o essere opinabile. Diversi indirizzi politici sono stati espressi in passato, noi non possiamo che giudicarli insoddisfacenti: il concetto di accoglienza è diverso da quello di sbarco. Consentire sbarchi indiscriminati senza limiti non equivale a offrire accoglienza". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato.