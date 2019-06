Lampedusa, Gdf intima l'alt alla Sea Watch ma la nave non si ferma

La motovedetta della guardia di finanza partita da Lampedusa ha intimato l'alt alla Sea Watch a circa 12 miglia dalla costa. L'imbarcazione dell'Ong, da 14 giorni in mare con a bordo 42 migranti, non si è fermata e sta continuando a navigare verso l'isola. Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepremier Luigi Di Maio: "L'Europa deve svegliarsi, non è possibile che tutti i migranti continuino a sbarcare in Italia".