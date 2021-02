La cicogna torna a Linosa dopo vent'anni: fiocco azzurro sull'isola, è nato Samuele

Tgcom24

Si chiama Samuele il primo nato di Linosa (Agrigento) a vent'anni dall'ultimo neonato dell'isola, che era una bimba ed è sua zia. Mamma e neonato, dopo il parto, sono stati trasferiti in elisoccorso all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e stanno bene. La rottura delle acque è arrivata in anticipo rispetto alla data programmata, proprio come accadde vent'anni fa alla sorella della partoriente.