E' Alessandro il primo nato del 2021: brindisi in sala parto un secondo dopo la mezzanotte

E' Alessandro il primo nato del 2021, a Roma: ha visto la luce un secondo dopo la mezzanotte all'Ospedale Cristo Re. "Non ho dormito niente", confessa a Tgcom24 mamma Emanuela, 26 anni, al secondo figlio. "E' stata tutta una festa subito dopo la nascita: ho fatto un brindisi con i sanitari mentre lo tenevo per la prima volta tra le braccia. Una grande gioia in questo momento difficile per tutti", continua. Il piccolo, di 4 chili e 100 grammi, sta bene.