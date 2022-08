Incendio a Pantelleria, il Comune: "Una ferita per l'isola, chi sa parli"

E' l'appello del Comune di Pantelleria dopo il rogo di mercoledì pomeriggio, che ha devastato diversi ettari nell'isola. "Pantelleria brucia - scrivono su Facebook i vertici dell'amministrazione locale -. Con le luci del mattino ci apparirà chiara tutta la devastazione e i danni fatti". Si contano per ora 30 persone evacuate in uno scenario, ha detto il sindaco Vincenzo Campo, "da eruzione vulcanica".

"Scene da eruzione vulcanica"

- "Fiamme altissime che tagliavano le campagne e lapilli lanciati a distanza. Di notte l'incendio di Pantelleria ha portato alla mente scene da eruzioni laviche, come quelle dell'Etna". Con queste parole il primo cittadino ha descritto la situazione raccapricciante nella sua isola dopo l'incendio, che potrebbe essere doloso.

Una trentina gli evacuati

- "L'incendio ha lambito case e colpito diversi canneti - ha detto ancora Campo -, così alcune abitazioni hanno riportato danni indirettamente. Nella notte una trentina di persone sono state messe al sicuro per precauzione via mare e 18 di loro sono state ospitate dal Comune. Non ci risulta che ci siano feriti, ma tanta paura".

Canadair in azione, "si va verso la normalità"

- Dopo la grande paura, continua Campo, "e una notte trascorsa al lavoro a Pantelleria si va verso la normalità. Due Canadair sono già in azione per spegnere gli ultimi focolai in una zona in cui è difficile operare da terra. Il vento è calato e anche le fiamme, il peggio sembra passato".

Resta il forte dubbio, aggiunge, "che il rogo abbia origine dolosa, perché è partito da due punti distanti tra loro centinaia di metri". Campo auspica che "a Pantelleria, come nel 2016, la natura possa coprire l'accaduto e si scoprano i 'fenomeni' di questo atto indegno".