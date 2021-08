Incendi in Sicilia, in arrivo 33 squadre di volontari dal Nord

Ansa

Sono 33 le squadre di volontari di Protezione civile provenienti dal Nord Italia che daranno una mano per contrastare l'eccezionale ondata di incendi in Sicilia. Il loro arrivo è previsto per lunedì. Lo rende noto la Regione Siciliana, sottolineando che è questa "la prima risposta alla richiesta di dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione civile".