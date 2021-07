A causa degli incendi l'aeroporto internazionale ha sospeso le operazioni di volo in arrivo e in partenza per permettere l'intervento dei mezzi elicotteri dei vigili del fuoco. Alcune abitazioni di via Palermo sono state raggiunte dalle fiamme e sono state prontamente sgomberate. Chiuso anche un tratto della tangenziale ovest tra il km 21 e 24.

Incendi nella notte attorno a Palermo, salvati 50 scout Nella notte si erano invece sviluppati incendi attorno a Palermo. Cinquanta scout sono stati salvati dalle fiamme grazie al tempestivo intervento di vigili del fuoco e forestali mentre erano in sosta nell'area attrezzata del lago di Piana degli Albanesi. Nessuno di loro ha dovuto ricorrere a cure mediche e rientreranno oggi alla base. I soccorsi sono stati impegnati per tutta la notte, per gli incendi divampati sui monti attorno alla città siciliana. I roghi hanno lambito anche alcune abitazioni. In tutto sono state evacuate 100 persone.