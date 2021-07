"Ancora non è possibile fare una stima esatta dei danni", aggiunge Solinas a "La Stampa". Finora 1.500 persone sono state sfollate e oltre 20mila ettari di territorio sono svaniti tra le fiamme. Per domare i roghi sono in campo 12 Canadair, di questi due sono stati inviati dalla Francia e altrettanti dalla Grecia.

"Per di più - prosegue - tante tante imprese e persone sono state colpite, ma come comunità stiamo reagendo in maniera molto, molto forte. L'apparato della Protezione civile regionale è in moto fin dal primo momento e una giunta regionale di emergenza ha dichiarato lo stato di calamità naturale".