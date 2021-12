Incassava indennità da cieco ma girava in bici: arrestato a Palermo

ansa

Riceveva da più di 10 anni una pensione di invalidità come non vedente, ma girava in bicicletta. Il falso cieco è stato scoperto dalla guardia di finanza di Palermo ed è stato arrestato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'uomo, che ha ricevuto dallo Stato oltre 170mila euro che non gli spettavano, percepiva anche il reddito di cittadinanza.