Il nipote di Che Guevara attraversa a piedi la Sicilia: "Era il sogno di mio zio"

Seicentoventitré chilometri in sei settimane, toccando 40 Comuni da Mozia a Kamarina (Trapani) attraversando l'antica Trasversale sicula. E' questo il cammino che intraprenderà dal 4 ottobre il nipote di Che Guevara, Martin Guevara Duarte. "Era il sogno di mio zio visitare la Sicilia", ha confidato agli organizzatori lo scrittore spagnolo, discendente del celebre rivoluzionario argentino. Con lui altri 12 escursionisti, ma tappa dopo tappa si uniranno scout, associazioni. "Per la prima volta il tragitto verrà compiuto al contrario - spiega MeridioNews. - Mozia sarà la città di partenza e non di arrivo".