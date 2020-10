Il figlio di Gaetano Badalamenti torna a Cinisi, ma non tutti i cittadini aderiscono all'iniziativa: "Un selfie contro la mafia"

"Cinisi è ancora la città di Peppino Impastato?". È la domanda che l'inviata di "Striscia la Notizia" Stefania Petyx ha fatto ai cittadini del paese in provincia di Palermo, dove nel 1978 fu ucciso il giornalista e conduttore radiofonico per il suo attivismo contro le cosche e in particolare contro Tano Badalamenti.





Non proprio tutti gli intervistati hanno voluto prestare il proprio volto per fare un selfie contro la mafia, dopo il ritorno in città del figlio del boss morto in carcere alcuni anni fa. Anzi, molte delle persone fermate per strada si sono rifiutate di aderire all'iniziativa del programma e scattare una foto con in mano un cartello contro la criminalità organizzata e c'è anche chi ha bersagliato l'inviata di Striscia con alcune arance.



Badalamenti jr, al suo rientro a Cinisi, ha cercato subito di impossessarsi di un immobile che era stato confiscato alla sua famiglia, forzando i cancelli e cambiando la serratura. Un gesto che gli è costato l'arresto, non solo: si è anche scoperto che l'uomo è ricercato in Sudamerica per reati legati al traffico di droga.