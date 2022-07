Gli schiamazzi la disturbano, 77enne prende il fucile e minaccia dei ragazzini

L'intervento dei carabinieri

due fucili calibro 12

80 cartucce

- Dopo la segnalazione di un passante, sono intervenuti i carabinieri che hanno constatato come l'anziana detenesse legalmenteche in quel momento erano appoggiati a un mobile della stanza da letto. Aveva inoltredello stesso calibro, frutto di una donazione del padre defunto. I militari hanno quindi denunciato la donna con l'accusa di omessa custodia di armi e munizioni.

Leggi Anche Roma, informatico si costruisce un arsenale da guerra con la stampante 3D

La versione della donna

- Come riportano le testate locali, la donna ha riferito ai carabinieri di essere uscita sul balcone con il fucile solo per intimorire i ragazzi, che a suo parere stavano disturbando la sua tranquillità. In seguito ai controlli dei militari, è emerso che l'arma era detenuta legalmente ma ciò non le ha risparmiato la denuncia.