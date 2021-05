Gioco d'azzardo e scommesse online, smantellata rete illegale

ansa

Una rete illegale per la raccolta del gioco d'azzardo e delle scommesse online è stata smantellata da un'operazione della Dia e della Dda di Catania. Gli investigatori hanno eseguito numerose misure di custodia cautelare in tutta la Sicilia orientale nei confronti di persone vicine ai clan mafiosi catanesi Santapaola, Cappello e Bonaccorsi-Carateddi. In totale risultano indagate 65 persone. Sequestrate anche 38 agenzie di scommesse.