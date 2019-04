Gela, ragazza sfregiata al viso dall'ex fidanzato

Una donna di 27 anni è stata sfregiata, con un taglio al viso, dall'ex fidanzato che non si rassegnava ad accettare la fine del loro rapporto. Nella notte tra venerdì e sabato, l'uomo avrebbe atteso la ex sotto la casa dove la 27enne vive con i genitori, per un chiarimento e per tentare di convincerla a riallacciare la relazione. Al rifiuto della ragazza, avrebbe estratto un'arma da taglio, probabilmente un coltello, sferrandole un fendente al viso.