Siracusa, lancia le due figlie dal balcone e tenta il suicidio: non sono gravi

A Francofonte (Siracusa) una tunisina di 40 anni ha lanciato dal balcone di casa le sue figlie e ha poi tentato di togliersi la vita.

Forse all'origine del gesto è stato un momento di disperazione, frutto di un malessere covato da tempo. Ma ancora non è chiaro il motivo che ha portato la donna a buttare dal primo piano della palazzina le bambine di tre anni e 18 mesi, prima di cercare di suicidarsi.Le piccole, dopo un volo di circa tre mesti, sono state trasferite in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro a Catania e poi al Policlinico: non sono in gravi condizioni.