Palermo saluta la piccola Antonella, la bimba morta per la sfida su TikTok

Si sono svolti alla chiesa di piazza Magione, a Palermo, i funerali di Antonella, la bambina di 10 anni morta soffocata la settimana scorsa partecipando ad una tragica "sfida" su Tik Tok. Centinaia di persone si sono ritrovate per portare il loro commosso saluto. Il corteo partito dall'abitazione della piccola ha attraversato la strada nel cuore del quartiere Kalsa "addobbata" da centinaia di palloncini bianchi e rosa. Dietro alla bara bianca erano tutti in lacrime al fianco dei genitori della bambina e della sua famiglia. Un grande lenzuolo, appeso sui ruderi della piazza, ha stampata la foto sorridente della bambina che sognava di diventare una star di Tik Tok.

"Antonella vive nei nostri cuori - si legge. Sei e sarai la stella più bella del quartiere". Ad officiare le esequie è stato l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. "Viene la morte, ma l'amore non finisce. Viene la morte, ma la vita non e' sconfitta per sempre - ha detto il presule nell'omelia -. La scuola sia lo spazio vitale di giovani e di adulti capaci di accompagnare i ragazzi nel mondo". Presenti al funerale anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e l'assessora alla Scuola Giovanna Marano. "E' veramente un dramma per l'intera città - ha detto Orlando - che condivide il dolore della famiglia per la tragica morte di una bambina. La potenzialità enorme di un social ha fatto scoppiare una tragedia che invita tutti alla riflessione sull'uso di questo strumento".