Omicidio Filippo Raciti, dopo otto anni torna libero Antonino Speziale

Filippo Raciti morì a Catania il 2 febbraio 2007, due ore dopo il termine della partita col Palermo, a seguito di un trauma epatico causato dall'impatto di un corpo contundente non individuato. Per la sua morte furono condannati a 8 anni di carcere per omicidio preterintenzionale l'allora 17enne Antonino Speziale e a 11 anni il 23enne Daniele Micale.