I due pescherecci partiti dalla Libia sono scortati da una nave della Marina 

I pescherecci Antartide e Medinea con a bordo i 18 pescatori di Mazara del Vallo liberati giovedì si stanno dirigendo verso le coste italiane scortate dalla fregata Margottini della Marina Militare che li ha intercettati all'uscita delle acque territoriali libiche. La nave garantirà il transito in mare in sicurezza fino a Mazara del Vallo, dove l'arrivo è previsto per domenica. "La Marina Militare, pur nel pieno della pandemia Covid 19 - sottolinea il ministero della Difesa - continua ad onorare gli impegni operativi a sostegno del Paese e garantisce la tutela degli interessi nazionali sul mare e dal mare, attraverso le Operazioni Mare Sicuro e Irini, oltre all'impegno in antipirateria nel Golfo di Guinea e nell'Oceano Indiano".