Etna, il "ruggito" del vulcano: eruzione spettacolare e alta colonna di fumo

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato l'emissione lavica lungo la parete occidentale della Valle del Bove, dove il fronte lavico ha raggiunto la quota di circa duemila metri sul livello del mare.

L'aeroporto internazionale di Catania ha sospeso la propria operatività per l'emergenza cenere lavica. La colonna di fumo e cenere emessa dal cratere di Sud-Est è alta oltre un chilometro e il buio non consente di garantire la sicurezza dei voli.

Secondo i tecnici e i ricercatori dell'Osservatorio etneo, già da lunedì il vulcano era sotto controllo per l'intensificarsi dell'attività esplosiva. L'esplosione odierna è avvenuta molto in alto e non ha interessato case e persone. Secondo gli esperti, ci sarebbero alcune lesioni superficiali alla bocca del cratere che i tecnici stanno cercando di valutare.