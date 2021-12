Esplode tubo del metanodotto e crollano 7 palazzine a Ravanusa: morti, due donne estratte vive, 6 dispersi

Tra i dispersi c'è una giovane incinta che avrebbe dovuto partorire mercoledì. Un intero quartiere nel centro del Comune è stato devastato dallo scoppio che non sarebbe stato causato da una bombola di gas, come si pensava in un primo momento. Secondo le prime informazioni, a fare da innesco alla deflagrazione potrebbe essere stato anche l'ascensore di una delle palazzine, ma i vigili del fuoco non escludono alcuna ipotesi. Sul posto anche le forze dell'ordine e i tecnici dell'Italgas che hanno messo in sicurezza l'area. Arrivati anche il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi.

Colpita un'intera famiglia Un'intera famiglia è stata colpita dall'esplosione che ha devastato 4 palazzine e ne ha danneggiate altre tre a Ravanusa. Nell'abitazione, in piani diversi, c'erano una anziana donna e i tre fratelli con le rispettive mogli. In uno degli appartamenti si trovavano anche il nipote della donna e la moglie incinta di 9 mesi che erano andati a far visita ai genitori. Al momento solo due donne, l'anziana e una cognata, sono sopravvissute. Gli altri componenti della famiglia sono dispersi o deceduti. Nella palazzina attigua, pure crollata,c'era una coppia, lei assistente sociale, lui professore, entrambi dispersi.

"Nessun bambino tra i dispersi" "E' un disastro", ha affermato il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, spiegando poi che "per fortuna non ci sono bambini tra i dispersi. La notizia secondo la quale ci sarebbero stati due minorenni tra le macerie della palazzina crollata ora è stata smentita".

Il boato che ha squarciato il silenzio è avvenuto verso le 20:30 di sabato sera. Nel paese di oltre 10mila abitanti a 50 minuti di auto da Agrigento e a più di due ore da Palermo, la gente è subito scesa in strada impaurita.

Gli allarmi delle auto e di alcune abitazioni hanno cominciato a suonare. Dagli edifici nella via Galilei e nelle vie vicine sono scesi in strada gli abitanti terrorizzati che hanno visto le fiamme alte levarsi dalle macerie di almeno di una palazzina in via Trilussa. L'energia elettrica è stata tolta in tutta la zona.

Arrivano i soccorsi dalla provincia Numerose squadre di volontari della Protezione civile, dei vigili del fuoco e della Croce rossa, provenienti da diversi Comuni dell'Agrigentino, si sono recati a Ravanusa dove in centro si sono radunati tante persone spaventate e in ansia per la sorte dei loro cari.

La procura indaga per disastro e omicidio colposo La procura di Agrigento che indaga sull'esplosione ipotizza i reati di disastro e omicidio colposo. I pm hanno sequestrato un'area di 10mila metri quadrati. In giornata un consulente della Procura farà una prima ispezione sul posto.

Scenario di guerra Sette palazzine distrutte, detriti, pezzi di vetro e macerie ovunque: è lo scenario di guerra causato dall'esplosione. Dieci al momento i dispersi. Nell'aria si avverte ancora un forte odore di bruciato, le saracinesche dei garage della case attigue alla zona interessata sono accartocciate.

Musumeci: "Sciagura che colpisce tutta la Sicilia" - "E' una sciagura che colpisce tutta la comunità siciliana". Così il presidente della Regione, Nello Musumeci, commenta l'esplosione. "Non faremo mancare la nostra presenza. Abbiamo dato ampia disponibilità al sindaco per sistemare tutte le persone evacuate", ha aggiunto Musumeci dopo aver espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime.