Eolie, traghetto con 350 turisti si scontra con yacht: 5 feriti di cui uno grave

Un traghetto con a bordo 350 turisti si è scontrato con uno yacht nel mare delle isole Eolie . Il bilancio dell'incidente è di cinque feriti, che si trovavano tutti a bordo del vaporetto, di cui uno è in gravi condizioni. Tutti illesi, invece, gli occupanti dello yacht. La guardia costiera ha scortato la nave nel porto di Santa Marina Salina dove era presente personale medico per soccorrere i feriti.

Dopo aver fatto sbarcare tutti dal traghetto i militari hanno convocato il comandante del natante, il suo equipaggio e alcuni passeggeri, in qualità di testimoni oculari, per raccogliere tutte le informazioni a una prima ricostruzione dei fatti. Dei cinque passeggeri feriti, quello più grave è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 nel Policlinico di Messina mentre gli altri, a bordo dell'unità della guardia costiera, sono stati portati e medicati nel pronto soccorso di Lipari.



Nel frattempo, lo yacht coinvolto nell'incidente, accertate le buone condizioni di salute degli occupanti ed in discrete condizioni di navigabilità, è stato dirottato verso il porto di Lipari dove ad attenderli vi era il personale della guardia costiera. E' stata aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, e dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari per accertare le dinamiche dell'incidente ed accertare le eventuali responsabilità.