Enna, positivo al Covid invitato a un matrimonio: 90 in quarantena

A Milano lunghe code all'ingresso dell'Ospedale San Giuseppe Multimedica per i test sierologici Covid-19 ai privati.

Una novantina di persone che ha partecipato a una festa di matrimonio a Nicosia, in provincia di Enna, è stata messa in quarantena dopo la notizia che uno degli invitati è risultato positivo al coronavirus. L'uomo, che vive e lavora in Germania, è stato ricoverato in ospedale al suo rientro dall'Italia. Tutti gli invitati saranno sottoposti a tampone mentre si stanno accertando i contatti che hanno avuto da sabato 26 luglio, data delle nozze.