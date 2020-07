Coronavirus, ministero della Salute: 289 nuovi contagi e sei decessi

Coronavirus, il Comitato Bergamo chiede all'Ue di vigilare su "possibili crimini contro l'umanità" LaPresse 1 di 32 LaPresse 2 di 32 LaPresse 3 di 32 LaPresse 32 di 32 LaPresse 32 di 32 LaPresse 32 di 32 LaPresse 32 di 32 LaPresse 32 di 32 LaPresse 32 di 32 LaPresse 10 di 32 LaPresse 11 di 32 LaPresse 12 di 32 LaPresse 13 di 32 LaPresse 14 di 32 LaPresse 15 di 32 LaPresse 16 di 32 LaPresse 17 di 32 LaPresse 18 di 32 LaPresse 19 di 32 LaPresse 20 di 32 LaPresse 21 di 32 LaPresse 22 di 32 LaPresse 23 di 32 LaPresse 24 di 32 LaPresse 25 di 32 LaPresse 26 di 32 LaPresse 27 di 32 LaPresse 28 di 32 LaPresse 29 di 32 LaPresse 30 di 32 LaPresse 31 di 32 LaPresse 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono 289 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore, per un totale di 246.777 casi. Lo ha reso noto il ministero della Salute, aggiungendo che sono sei i decessi registrati in un giorno, per un totale di 35.129 morti. I tamponi effettuati sono stati 56.018, quasi 8mila in più del giorno precedente. Solo due Regioni, Umbria e Basilicata, non registrano nuovi positivi.