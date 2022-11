Catenanuova (Enna): bimbo di 10 mesi ustionato con olio bollente: è grave

A Catenanuova (Enna), un bambino di 10 mesi è rimasto ustionato dall'olio bollente di una friggitrice.

Per i medici il piccolo è in "condizioni critiche". Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso dalla sua abitazione all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è operativo il centro grandi ustionati. Qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sarà ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Garibaldi Nesima.