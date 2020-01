Dramma a Palermo, 40enne incinta muore dopo arresto cardiaco ma i medici salvano il bambino

Dramma a Palermo dove una donna di 40 anni, Rosalia Nuara, è morta alla clinica Triolo Zancla mentre era ricoverata in attesa di partorire. La donna soffriva di diabete ed era in osservazione per portare a termine la gravidanza, giunta al sesto mese. Nella notte tra giovedì e venerdì è andata in arresto cardiaco. I medici hanno tentato di tutto per salvarla. Sono intervenuti i medici rianimatori ma non c'è stato nulla da fare. I chirurghi hanno invece salvato la vita al bimbo.