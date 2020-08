Dj morta, si studia un nuovo video sulla sua presenza a Sant'Agata: in auto c'è anche il figlio Gioele

C'è un nuovo video che potrebbe aiutare gli inquirenti a fare chiarezza sul mistero che circonda la morte della dj 43enne Viviana Parisi . Il filmato, ripreso da una videocamera di sicurezza, mostra infatti la Opel Corsa della donna a Sant'Agata di Militello (Me). Con lei, anche Gioele, il figlio di quattro anni, non ancora trovato.

Il filmato è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza privata e potrebbe aiutare gli inquirenti a capire cosa è successo in quei 22 minuti di "buco", quando la donna è uscita dall'autostrada Palermo-Messina. Per gli investigatori il video conterrebbe quindi "interessanti dettagli" che rappresentano "un punto importante per il proseguo delle indagini".

Intervistato dal Corriere della Sera, il marito di Viviana, Daniele Mondello, prova a dare un senso a quello che è capitato alla donna. "Non credo sia stata uccisa, ma il suicidio non lo voglio nemmeno immaginare", ha spiegato. L'uomo vuole ancora sperare sia sia trattato di un incidente: una caduta o un malore. Per quanto riguarda il figlio, Mondello ha detto: "Oggi i miei fratelli sono partiti con alcuni amici per andare a cercarlo in modo autonomo, io non ho la forza". Secondo il marito della dj "il fatto che non sia stato trovato accanto al corpo della mamma mi fa pensare che potrebbe essere stato lasciato in un'altra zona, che ancora non è stata battuta dai gruppi di ricerca".