Dj morta, forse Gioele è deceduto nell'incidente in autostrada 

Gioele , il figlio di 4 anni Viviana Parisi , la dj trovata sabato senza vita tra i boschi di Caronia (Messina), potrebbe essere morto nell'incidente avvenuto in autostrada e che ha preceduto la scomparsa della donna e del bambino. Gli investigatori non escludono infatti che la 43enne, dopo l'incidente, abbia nascosto il corpo del piccolo e si sia poi suicidata.

Dopo l'ipotesi, ormai scartata, dell'omicidio, e quella dell'omicidio-suicidio, per cui Viviana, depressa da mesi, potrebbe aver ucciso il bambino e si sarebbe poi uccisa, si aggiunge quindi questa nuova ricostruzione..

L'ipotesi incidente-suicidio Viviana Parisi era stata vista viva l'ultima volta mentre scavalcava il guard rail sulla Messina-Palermo con in braccio il piccolo Gioele. Secondo questa ipotesi di incidente-suicidio, Gioele sarebbe morto dopo l'impatto con un furgone, mentre si trovava in auto con la mamma in autostrada. Sconvolta e in preda al rimorso, Viviana potrebbe aver preso in braccio il corpicino del bimbo, scavalcato il guard-rail, percorso un sentiero sterrato ed essere giunta al traliccio. Lì potrebbe aver nascosto Gioele (l'area è piena di vegetazione e le ricerche sono difficili) e poi essersi buttata giù dal pilone.

Gioele vivo nel video ripreso a Sant'Agata di Militello Secondo il procuratore Angelo Cavallo, il bambino era vivo quando l'auto di Viviana viene immortalata da alcune telecamere di sicurezza a Sant'Agata di Militello, dove la donna aveva fatto una deviazione prima di riprendere l'autostrada poco prima dell'incidente. "Si vede la faccia di Gioele - continua il pm - e si vede che il bambino è vivo. L'immagine è chiara e questo rende più fondata l'ipotesi che nell'incidente stradale il bimbo fosse con la madre. Parliamo di ipotesi perché c'è un 'buco' di dieci minuti". "Si capisce dal video che abbiamo esaminato", spiega.