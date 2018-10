Denise Pipitone compie 18 anni, la mamma Piera e il "fratellone" Kevin: "Tanti auguri, noi ti aspettiamo ancora"

"Il regalo di Denise" - Una casetta, una bici, qualche bambola: tutti regali che Denise non ha potuto usare e che sono stati consegnati ai bambini dell'asilo in cui la bambina aveva frequentato, tanto tempo fa, soltanto un anno di scuola dell'infanzia, prima di essere strappata ai suoi cari. "La casetta – spiega la mamma, Piera Maggio – è quella regalata dall’allora amministrazione comunale di Mazara del Vallo in occasione del quarto compleanno di Denise, quasi due mesi dopo il suo sequestro".

Tanti auguri da mamma e papà - Sarebbe dovuto essere un giorno speciale per mamma e papà, e per il fratello Kevin. E invece la tristezza si fa sentire ancora più forte, scrivono i genitori su Facebook, augurando "buon compleanno" alla loro piccola Denise. "Non avremmo mai voluto pensare al 18esimo compleanno di nostra figlia come una giornata qualunque - dicono i genitori -. Purtroppo il tempo non può essere fermato e di anni dolorosi senza Denise ne sono trascorsi molti. Non potrà essere un compleanno come tanti, sarà per noi un giorno triste senza la sua presenza e senza i dovuti festeggiamenti gioiosi. Anche con il vuoto dentro che ogni giorno ci divora, rimarremo sempre in attesa di un suo ritorno".