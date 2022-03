Dalla Sicilia all'Ucraina con un pulmino per riportare a casa la fidanzata: "Non potevo restare con le mani in mano"

Da Pachino al confine con l'Ucraina con un pulmino da nove posti per salvare la fidanzata rimasta bloccata sotto i bombardamenti. È la storia raccontata a "Pomeriggio Cinque" da Davide, un uomo della provincia di Siracusa partito in fretta e furia per andare a recuperare la sua Natalia, sorpresa dai bombardamenti dei russi: "Non potevo restare con le mani in mano - ha raccontato l'uomo - quando lei mi ha chiamato, ho affittato questo furgoncino da nove posti e sono partito e ringrazio tutte le persone che mi hanno voluto aiutare per raggiungere Natalia".

Dopo aver recuperato la compagna e il figlio, Davide ha voluto dare una mano anche ad altre persone che stavano cercando di fuggire dall'Ucraina: "Noi eravamo in tre - ha spiegato in collegamento con il programma di Canale 5 - avevamo sei posti liberi e abbiamo deciso di aiutare anche altri che avevano bisogno".