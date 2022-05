Covid, false vaccinazioni a Palermo: arrestati medico e segretaria

Altri due arresti a Palermo nell'ambito dell'inchiesta sulle false vaccinazioni contro il Covid presso l'hub "Fiera del Mediterraneo".

Gli agenti della Digos hanno eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari per corruzione, falso ideologico e peculato , emessa dal gip di Palermo nei confronti di Francesca Di Cesare , segretaria di uno studio di medicina di base del capoluogo, e di Salvatore Pepe , medico in pensione. Il ruolo dei due sarebbe stato quello di "intermediari" tra pazienti che non volevano vaccinarsi e Anna Maria Lo Brano , l'infermiera arrestata nei mesi scorsi insieme a due commercianti, uno dei quali leader del locale movimento No vax.