Coronavirus, ordina il caffè al bar e decide di pagarlo 50 euro: "Siete stati chiusi 50 giorni, è il minimo" 

Ordina un caffè al bar, consegna una banconota di 50 euro alla cassiera, ma non vuole il resto. Il fatto è accaduto in un bar di via Roma, a Marsala (Trapani) nel primo giorno di riapertura del locale dopo la chiusura imposta per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il protagonista sarebbe un cliente abituale del bar, che alla cassiera, stupita, ha detto: "Tieni pure il resto. Siete rimasti chiusi 50 giorni. È il minimo che io possa fare".