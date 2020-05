Fase 2, è il giorno della riapertura: bar, negozi e ristoranti alzano la saracinesca

Il 18 maggio è arrivato. L'Italia affronta il giorno della riapertura della gran parte delle attività commerciali e produttive che erano rimaste chiuse a causa del lockdown per il coronavirus. I bar hanno riaperto al pubblico sin dal primo mattino e l'affluenza sui mezzi pubblici nelle principali città si è fatta subito sostenuta. Sono tornati anche i fedeli alla messa del Papa in San Pietro .

A Milano il traffico si è fatto subito sostenuto. Situazione ancora tranquilla sui mezzi pubblici ma sulla linea filoviaria 90-91, molto frequentata sin dall'inizio del servizio, ci sono stati episodi di sovraffollamento e i vigili sono dovuti intervenire per dare una mano agli addetti dell'azienda del trasporto locale nella zona di viale Tibaldi. Un maggior afflusso di passeggeri è segnalato anche sulle linee della metropolitana.

Nei bar di tutta Italia si riscopre il piacere del caffè e si prende confidenza con le nuove norme da rispettare. In un bar torrefazione nella zona del tribunale del capoluogo lombardo, il titolare ha predisposto ingressi e uscite separati da due porte diverse, all'ingresso il gel igienizzante per le mani e ai dipendenti viene provata la febbre, come prevede l'ordinanza della Regione. "Ci si dovrà abituare a queste nuove regole, prima o poi bisognava riaprire, non possiamo andare avanti così - spiega Daniele Sartori -. Due mesi di stop sono tanti e i dipendenti aspettano ancora la cassa integrazione. Con il distanziamento dei tavoli abbiamo perso 12 posti dentro e 10 fuori ma andiamo avanti. L'unica cosa che chiediamo sono delle regole chiare".