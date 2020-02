Coronavirus, Musumeci: "Meglio se dal Nord non vengono"

"Sarebbe meglio che i turisti dal Nord non venissero". Lo ha detto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, sottolineando che "la nostra isola non è una terra in cui non si può sbarcare e non si può atterrare: però servono controlli. Non è possibile che i due casi positivi al coronavirus riguardino turisti del Nord: nella nostra isola non c'è nemmeno un focolaio". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui