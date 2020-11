Coronavirus, emergenza a Bronte (Catania): in una casa di riposo un solo infermiere

Tgcom24

Non dà tregua il covid a Bronte e per questo il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha prorogato la zona rossa. L'ordinanza per il comune catanese prevedeva la fine delle restrizioni il 25 novembre, adesso la scadenza slitta al 3 dicembre. E fa scalpore l'appello lanciato al prefetto per una casa di riposo locale all'interno della quale sono ospitate 70 persone: ad occuparsi di loro è rimasto un solo infermiere.